UE exclui Brasil de lista para reabertura de fronteiras

Apenas 14 países e visitantes de territórios onde a pandemia do coronavírus (covid-19) ainda está ativa, serão barrados a partir de 1° de julho, dia em que as fronteiras externas da União Europeia (UE) serão reabertas. As negociações ainda estão em andamento e a lista deve ser concluída em breve, mas segundo fontes diplomáticas, Brasil, Estados Unidos e Rússia fazem parte do bloqueio.

O Brasil é o mais afetado da América Latina, com 1,27 milhão de infectados de coronavírus e mais de 56 mil mortos. A Rússia tem quase 630 mil infectados e 8.969 vítimas fatais. Os Estados Unidos tem mais de 2,4 milhões de casos e 124.732 óbitos.

De acordo com o RFI, a lista de países considerados suficientemente seguros para que seus cidadãos possam entrar na Europa foi elaborada em uma reunião dos embaixadores dos 27 integrantes da UE e do espaço Schengen (Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça). Cada integrante do bloco é soberano no controle de suas fronteiras, mas a União Europeia tenta impor uma coordenação para evitar uma segunda onda de contaminações no continente.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do RFI)

