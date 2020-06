Procura por estagiários em serviços essenciais aumentou 20%, diz CIEE

Em tempos de pandemia e com o aumento pela procura de serviços essenciais, o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) afirma que as contratações de estagiários para as áreas de saúde, comércio e comunicação aumentou 20%.

Além disso, com a validação legal de documentos firmados por órgãos públicos e empresas privadas, instaurados por medida provisória, 52 estagiários foram contratados em Mato Grosso do Sul por meio de assinatura eletrônica. Na região Centro-Oeste foram pelo menos 900 novos contratos.

Segundo o Lucas Alves Duarte, consultor do CIEE, além de manter um cadastro atualizado, os estudantes precisam aproveitar o período da pandemia para ampliar seus conhecimentos. O Centro oferece essas alternativas de forma gratuita em seu site.

“A procura [por estagiários] aumentou principalmente para áreas essenciais, como saúde [Fisioterapia, Enfermagem, Técnico

em Enfermagem, Medicina], comércio e varejo e na área de comunicação”, diz.

