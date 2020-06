MS tem 71 mortes por coronavírus e 7.307 casos confirmados

O número de casos de coronavírus (covid-19) em Mato Grosso do Sul subiu para 7.307, após um aumento de 394 exames positivos nas últimas 24 horas. Conforme informações da Secretaria de Estado de Saúde (SES), foram registrados mais três óbitos, passando para 71 mortes pela doença no Estado.

Do total de casos confirmados, 3.289 estão em isolamento domiciliar, 3.776 estão curados e 174 estão internados, sendo 113 em hospitais públicos e 61 em hospitais privados. Dois pacientes internados são procedentes de fora do Estado.

Ainda de acordo com a SES, desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 41.539 notificações de casos suspeitos, 30.332 foram descartados após os exames darem negativo para a covid-19, 21 foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde. Outros 1.643 exames aguardam resultado do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) e 2.257 casos foram notificados e não foram encerrados pelos municípios.

Os em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Lacen, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e coronavírus. Após o recebimento das amostras, os exames ficam prontos entre 24 e 72 horas.

Óbitos em MS

Todas as vítimas da covid são homens. Um de 87 anos, residente de Ponta Porã e estava internado na Cassems, de Campo Grande. Outro de 67 anos, indígena, de Dourados e que estava internado no Hospital Evangélico do município. Por fim, um de 62 anos, de Fátima do Sul, e que estava internado no Hospital Evangélico.

Sendo assim, Mato Grosso do Sul registra 21 óbitos em Dourados, oito em Campo Grande, sete em Corumbá, cinco em Três Lagoas, três em Itaporã e Ponta Porã, dois em Batayporã, Paranaíba, Vicentina, Rio Brilhante, Brasilândia, Guia Lopes da Laguna, Fátima do Sul e, um em Iguatemi, Sidrolândia, Douradina, Deodápolis, Anastácio, Itaquiraí, Glória de Dourados, Naviraí , Amambai e um em Nova Andradina.

(Texto: Izabela Cavalcanti)

Veja também: CRSs terão plantão nesse final de semana contra influenza