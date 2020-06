Gusttavo Lima e esposa cantam juntos e romantismo chama atenção em live

Andressa Suita e Gusttavo Lima ficaram de rostos colados para cantar as seguintes palavras da música “Investe em Mim”, de Jonas Esticado, hoje:

“Investe em mim, aposta tudo em mim, eu prometo te fazer feliz”.

A live do cantor no YouTube, que atraiu mais de 1 milhão de espectadores na noite de hoje, contou com este momento romântico que fez os fãs do casal se encantarem.

Nem mesmo as pessoas presentes na apresentação resistiram ao charme dos dois e, quando Andressa pegou o microfone para cantar sozinha, Gusttavo até ouviu uma brincadeira sobre sua carreira.

“Você vai perder a vaga, hein, Gusttavo?”, perguntou Jonas, referindo-se às notas entoadas por Andressa.

