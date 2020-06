Vacina da AstraZeneca é a mais avançada contra coronavírus

A vacina contra o novo coronavírus (covid-19) fabricada pela AstraZeneca, está sendo a mais adiantada no mundo e a mais avançada em questões como desenvolvimento. A informação foi repassada nesta sexta-feira (26) pela principal cientista da Organização Mundial da Saúde (OMS), Soumya Swaminathan.

Desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, a biofarmacêutica britânica já iniciou testes da vacina em larga escala com humanos. A potencial imunização também está sendo testada em voluntários brasileiros, em estudo liderado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

“Certamente em termos de quão avançadas elas estão, do estágio no qual elas estão, acho que eles são o principal candidato”, disse Swaminathan.

Uma outra potencial vacina da Sinovac deverá começar a ser testada no Brasil em julho, depois de a companhia fechar acordo com o Instituto Butantan, ligado ao governo do Estado de São Paulo, que pode levar à produção dela no Brasil, caso se mostre eficaz.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)

