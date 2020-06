Prazo para pagar licenciamento de placas final 3 e 4 encerra na terça-feira

Os proprietários dos veículos com placa final 3 e 4 tem até a próxima terça-feira (30) para realizar o pagamento do licenciamento. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), dos 327.419 veículos no Estado com pagamento previsto para este mês, apenas 39.480 foram licenciados até o último domingo (21). Acesse o calendário através do link http://www.detran.ms.gov.br/calendario-de-licenciamento/.

O órgão oferece diversas facilidades para que o condutor obtenha o licenciamento. “Não é necessário se deslocar a uma agência para pagar a guia, basta acessar o site do Detran ou baixar o app Detran Mobile. Com isso, também é possível que o pagamento seja feito sem sair de casa, ou seja, utilizando um aplicativo bancário”, disse o diretor de Veículos do Detran-MS, Arioldo Centurião.

Ainda conforme o Detran, para imprimir o documento é necessário acessar o site do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), fazer o cadastro e seguir o passo a passo. Outro meio é pelo aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito) e compartilhar em formato PDF com outro condutor do mesmo veículo. Assim, ambos estarão munidos do documento caso sejam abordados por alguma fiscalização.

(Texto: Izabela Cavalcanti)