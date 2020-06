Podcast ‘Convergência S/A’ fala sobre gastos públicos na pandemia

Tiago Modesto e Marco Aurélio falam sobre sobre compliance e controle dos gastos públicos

Na série de debates a respeito do novo normal causado pelo coronavírus (covid-19), Marcos Silva abordou nesta edição do podcast “Convergência S/A” sobre compliance e controle dos gastos públicos. Os convidados da vez foram o secretário de controle do Tribunal de Contas da União (TCU) em MS, Tiago Modesto, e Marco Aurélio Borges de Paula, presidente da Comissão de Compliance da Ordem dos Advogados do Brasil (Seccional de Mato Grosso do Sul).

Um dos assuntos abordados no bate-papo foi sobre os desafios do TCU em relação ao controle dos gastos públicos. Conforme Tiago, “a situação atual da pandemia obrigou o governo a ter uma série de movimentos mais céleres em razão da urgência no atendimento da população, tanto na área da saúde, como na área econômica”.

Novo normal

(Texto: Izabela Cavalcanti)