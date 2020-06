Morre ex-senador Papaléo Paes, vítima da covid-19

Nesta quinta-feira (25), veio a falecer o ex-senador pelo Amapá João Bosco Papaléo Paes, aos 67 anos, vítima de covid-19. Médico cardiologista, o senador foi autor da proposta de criação de Subcomissão Temporária da Saúde no Senado.

Os senadores do Estado, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, Randolfe Rodrigues (Rede) e Lucas Barreto (PSD), lamentaram a morte de Papaléo, que foi prefeito de Macapá e vice-governador do Amapá. Papaléo Paes teve mandato no Senado de 1º de fevereiro de 2003 a 31 de janeiro de 2011.

Veja também: MS registra 6.523 casos de coronavírus, 322 deles em 24h

(Texto: Inez Nazira com informações do Poder 360)