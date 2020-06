Globo impõe novas regras para volta de gravações

A volta das gravações das novelas na Rede Globo está prevista para o dia 27 de julho, porém, muitas coisas irão mudar para os funcionários, principalmente para os atores. De acordo com o colunista Fefito, do Uol, haverão restrições desde o uso dos carrinhos para percorrer o Projac até o figurino e maquiagem.

Uma das grandes proibições são camareiros e figurinistas. Muitos atores e atrizes precisavam de ajuda para se vestir e, com as novas regras, agora eles devem aparecer para as gravações já com as roupas corretas. Em casos mais simples, até a maquiagem deverá ser feita pelos próprios artistas.

A emissora também pediu que os atores levassem suas “marmitas” para o trabalho, evitando a contaminação no refeitório. Algumas pessoas já faziam isso e, inclusive, vendiam comida para os colegas de cena. Isso também foi vetado pela Globo.

No estúdio, a equipe será reduzida, e a área de cafézinho e lanche ficará interditada para evitar aglomerações, assim como gravações externas com muitos figurantes.

(Texto:Ana Beatriz com IstoÈ)