Estado garante reativação de frigorífico fechado há 15 anos

O Governo do Estado está fornecendo recursos para inaugurar nesta sexta-feira (26) o Frigorífico Peixe Buriti, no município de Dois Irmãos do Buriti. O Estado também pavimentou trecho da estrada vicinal que dá acesso ao empreendimento.

Representando o governador Reinaldo Azambuja no evento, o secretário estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, destacou a ação do governo, com foco na geração de empregos e no desenvolvimento estratégico das cadeias produtivas. Lembrou que o Estado hoje é uma referência em piscicultura, sendo o maior exportador nacional com a produção de tilápia na região do Bolsão.

Frigorífico deve atingir em 2021 a capacidade máxima de produção de filé de peixe nativo: 18 toneladas/dia

“É mais um investimento do governo com foco na produção de novas proteínas e a verticalização da agricultura familiar, buscando conquistar novos mercados e fortalecer a cadeia produtiva do peixe, onde já somos referência”, afirmou Verruck. Ele anunciou, na ocasião, que o governador Reinaldo Azambuja lançará, nos próximos dias, o Programa Pró-Peixe, que visa incentivar o setor com carga tributária competitiva, Assistência técnica e acesso aos recursos.

O frigorífico, distante 3,5 km do centro da cidade, foi implantado há mais de 15 anos pela prefeitura e se encontrava desativado, por problemas de ordem administrativa e financeira gerados por antigos locatários, ocasionando inclusive inadimplência ao município, que deixou de receber recursos federais de emendas parlamentares destinadas ao projeto. O desbloqueio somente foi possível via judicial, lembrou o prefeio Edilson Zanora de Souza, o Manguinho.

(Texto: Inez Nazira com informações do Portal MS)