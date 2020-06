Covid: SP deve começar testes de vacina na próxima semana

Os testes com uma vacina contra o novo coronavírus (covid-19) em São Paulo devem começar na próxima semana, informou o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), nesta sexta-feira (26).

A vacina faz parte de um acordo do Instituto Butantan com o laboratório chinês Sinovac Biotech, anunciado no início de julho. Ao todo, nove mil pessoas deverão participar dos testes.

“Para nossa satisfação também, a vacina inglesa (da Universidade de Oxford) começa os testes com cinco mil voluntários aqui no Brasil. Estamos na boa e positiva corrida contra o coronavírus”, disse Doria, que conversou na manhã de hoje com Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Uol/VivaBem)

