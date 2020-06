PRF apreende 8 toneladas de maconha em Ponta Porã

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu nesta quinta-feira (25) um homem de 50 anos que conduzia uma carreta com oito toneladas de maconha divididas em tabletes adesivados com a imagem do personagem “Hulk”, das revistas em quadrinho. O suspeito tentava sair de Ponta Porã pela rodovia BR-163.

O motorista afirmou para os policiais que iria receber R$ 5 mil pelo transporte da carga até o interior da São Paulo.

Após o ocorrido, a carga e o suspeito foram levados à Delegacia de Ponta Porã.

(Texto: Inez Nazira)