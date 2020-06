O serviço de borrifação Ultra Baixo Volume (UBV), mais conhecido como ‘fumacê’, passa por treze bairros nesta quinta-feira (25). As equipes passarão nas seguintes regiões: Aero Rancho, Autonomista, Centro Oeste, Guanandi, Los Angeles, Lageado, Maria Aparecida Pedrossian, Noroeste, Vila Popular, Rita Vieira, Santo Amaro, Tiradentes e Jardim Veraneio.

Conforme informações da PMCG, treze carros da Coordenadoria de Controle e de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) circulando as ruas e seguindo o itinerário pré-estabelecido.

Recomendações:

Para eficiência do serviço é recomendado que a população deixe as portas e janelas das residências abertas. Dessa forma, as gotículas do inseticida chegarão ao interior das casas

Confira o itinerário:

(Texto: Jéssica Vitória)