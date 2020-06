Energisa oferece novas condições de parcelamento

O Grupo Energisa está com condições especiais de parcelamento para os clientes com contas atrasadas das suas 11 distribuidoras. Consumidores atendidos em baixa tensão, como as residências e pequenos comércios, poderão dividir novamente seus débitos já negociados com entradas facilitadas e mais opções de parcelamento.

Para negociar os débitos com a Energisa basta entrar em contato com a distribuidora pelo WhatsApp da Gisa, Website ou aplicativo Energisa On. No chat da conversa de WhatsApp, é só escrever ‘Parcelamento’. “As agências de atendimento estão temporariamente fechadas, para evitar a propagação do coronavírus, mas tudo isso vai passar em breve”, afirma Vinhaes.

“A Energisa tem feito o possível para que os clientes mantenham a vida financeira equilibrada e não deixem as contas acumularem. Isso é importante para ultrapassarmos esse momento delicado” afirma o diretor-presidente, Marcelo Vinhaes, que reforça a orientação da Aneel para os clientes que tiverem condições, manter os pagamentos em dia.

Além da Gisa, os clientes poderão entrar em contato também pelo site da empresa ou por meio do aplicativo Energisa On. Se for de sua preferência, existe a opção de alterar a forma de pagamento para Débito Automático, que ajuda a manter a organização financeira e evita aglomerações.

Vale ressaltar que agências bancárias, caixas eletrônicos e outros agentes arrecadadores, como mercados, farmácias e lotéricas seguem abertos e podem ser acessados no link.

(Texto: João Fernandes com assessoria)