Retomada do Sul-Mato-Grossense deve ficar para dezembro

Sem melhoras no quadro de COVID-19 no Estado, o Sul-Mato-Grossense retorna apenas em dezembro, afirmaram os dirigentes. A decisão foi ratificada depois da reunião entre os times e a FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) realizada na quarta-feira (24). João Ribeiro (Corumbaense), João Garcia Ferreira (Aquidauanense) e João Félix (Chapadão), assim como Aparecido Damasceno (Maracaju), acompanharam remotamente o encontro. Iliê Vidal (Águia Negra), Estevão Petrallás e Valter Mangini, respectivos presidentes de Operário e Comercial estiveram presentes na reunião, junto à dirigentes da FFMS. O Costa Rica enviou um representante.

“Caso o quadro do novo coronavírus não melhore com o decorrer do tempo, decidimos que o campeonato seja retomado apenas em dezembro”, afirmou ao jornal O Estado nesta quinta-feira (25), Aparecido Damasceno.

O cartola afirma que a decisão do último encontro norteou os planejamento das oito equipes remanescentes no estadual de 2020. “Em nossa próxima reunião, prevista para a segunda quinzena de julho, analisaremos o avanço do coronavírus no estado; em caso de melhora no quadro de evolução da doença, ou até mesmo com aval dos órgãos sanitários estaduais e nacionais, repensamos a decisão da última quarta-feira (24)”, pontuou o cartola.

Segundo o dirigente do MAC, a FFMS se reunirá outras duas vezes com os diretores das agremiações a fim de deliberar a sequência do torneio deste ano, paralisado desde o dia 15 de março em decorrência do novo coronavírus no país.

(Texto: Alison Silva)