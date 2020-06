Campanha de vacinação contra influenza termina dia 30

Segue até o dia 30 deste mês a campanha de vacinação contra influenza que tem o objetivo de imunizar 90% da população do Estado. Por hora, somente 86,30% da população está com a cobertura vacinal em dia.

De acordo com informações do Portal MS, dentre o público alvo da campanha estão: idosos, trabalhadores da saúde, portadores de doenças crônicas, profissionais das forças de segurança e salvamento, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas até 45 dias, adultos de 55 a 59 anos de idade e professores da rede pública e privada. Além desses, a população privada de liberdade, adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional, motoristas de caminhões, transporte coletivo e indígenas estão incluídos.

Ao todo, 283.140 mil pessoas com 60 anos ou mais de idade já foram vacinadas, os profissionais de saúde representam 69.455 mil.

Em Mato Grosso do Sul somente 12 municípios (15,19%) alcançaram a meta proposta para esse grupo: Anaurilândia (101,13%), Bandeirantes (95,70%), Deodápolis (101,07%), Eldorado (93,95%), Itaquiraí (98,64%), Ivinhema (91,29%), Japorã (90,63%), Novo Horizonte do Sul (97,32%), Paraíso das Águas (632,26%), Selvíria (121,88), Sonora (92,97%) e Tacuru (99,67%).

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Portal MS)