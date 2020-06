Aulas presenciais da Rede Estadual são prorrogadas

As aulas presenciais da Rede Estadual de Ensino foram prorrogadas até o dia 31 de julho. O anúncio foi realizado nesta quinta-feira (25) em live pelo governador Reinaldo Azambuja.

A medida atinge 210 mil estudantes matriculados nas 345 unidades da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE/MS), que seguirão com atividades remotas até o encerramento do segundo bimestre.

“Até o final de julho é muito prudente se mantivermos ainda sem as aulas presenciais, e manter essas aulas por vídeo, pelos meios de mídia digital, pela televisão que é um canal que nós contratamos para levar essas informações aos alunos e a todos vocês”, comentou o governador.

De acordo com informações do Portal MS, as escolas seguirão com o funcionamento em regime de escala e a manutenção de atividades essenciais, como a distribuição dos materiais impressos para os estudantes que não possuem conectividade e atendimento à comunidade escolar – com data e horários previamente agendados.

O decreto que oficializa a prorrogação será publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de sexta-feira (26).

(Texto: Jéssica Vitória com informações do Portal MS)