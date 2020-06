Senadora defende com urgência aprovação do projeto de Saneamento Básico

Projeto que estabelece o Novo Marco Regulatório do Saneamento Básio passa por votação no Senado nesta quarta-feira (24)

A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Senadora Simone Tebet (MDB-MS), defende com urgência e prioridade absoluta, a aprovação do projeto que estabelece o Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico.

Para a senadora, o projeto não se trata apenas de melhor estrutura populacional, e sim de saúde e igualdade, algo que deve ser enxergado como extrema urgência. “Saneamento não pode mais permanecer inerte nas prateleiras das nossas prioridades. Metade do Brasil, 100 milhões de caminhantes a céu aberto em esgoto não tratado, infectados por pés descalços ou água contaminada. Dos 100 nascidos, 14 morrem por falta de saneamento básico. Mortes que podem ser evitadas”, defendeu.

O texto passa por votação nesta quarta-feira (24), e a expectativa é que, se aprovado, o setor receba entre R$ 500 bilhões e R$ 700 bilhões em investimentos.

No Brasil, 34 milhões de pessoas não tem acesso à água tratada e 100 milhões não têm seu esgoto coletado, conforme os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento/2018.

(Texto: Karine Alencar)