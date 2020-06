MS bate recorde de 417 exames confirmados em 24 horas

Com mais 417 exames positivos para o novo coronavírus (Covid-19) nas últimas 24 horas, o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 6.201 até a manhã desta quarta-feira (24). Foi registrado um óbito, passando para 56 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul.

Dos 6.201 casos confirmados, 3.041 estão em isolamento domiciliar, 2.934 estão sem sintomas e já estão recuperados e 173 estão internados, sendo 109 em hospitais públicos e 64 em hospitais privados. Três pacientes internados são procedentes de fora do Estado.

Histórico

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 35.356 notificações de casos suspeitos da coronavírus em Mato Grosso do Sul. Destes, 25.804 foram descartados após os exames darem negativo para Covid-19, 21 foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde, 1.412 exames aguardam resultado do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) e 1.939 casos foram notificados e não foram encerrados pelos municípios.

