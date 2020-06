Governo flexibiliza férias de servidores da Saúde e Bombeiros

Governo do Estado flexibilizou a concessão das férias de servidores da Saúde e de militares do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul durante a pandemia de coronavírus. O decreto foi publicado pelo governador Reinaldo Azambuja no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) nesta quarta-feira (24).

Na prática, o documento autoriza que os trabalhadores usufruam do período de descanso conforme definição da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar. Com a alteração, permanecem suspensas as férias dos agentes públicos “imprescindíveis ao combate da pandemia”.

Suspensão

Anunciada em março deste ano como uma das medidas para ampliar o combate à pandemia de coronavírus em Mato Grosso do Sul, a suspensão das férias abrangia todos os servidores da SES e do Corpo de Bombeiros Militar.

Para alterar a normativa, o Governo do Estado considerou que a suspensão, por um longo período, fará com que vários servidores tirem férias simultaneamente, o que poderá provocar prejuízo ao atendimento da população.

(Texto: João Fernandes com assessoria)