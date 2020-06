Energisa MS lança novo visual da conta de energia

Um novo modelo da conta de energia traz para os clientes um layout mais simples e de fácil compreensão, mantendo o formato de boleto bancário. A mudança da conta vale para os 74 municípios do estado atendidos pela Energisa a partir de 6 de julho, respeitando a data prevista para leitura de cada unidade consumidora, conforme informado mensalmente na conta.

Além de um visual mais moderno, o novo layout destaca os principais dados e as informações que são relevantes para o próprio cliente acompanhar como o consumo do mês, o valor a ser pago e a data de vencimento. O campo de informações que sinaliza débitos em aberto também ganhou destaque. A mudança é resultado de sugestões de clientes da distribuidora, que opinaram sobre a melhor forma para entender as informações da fatura.​

A mudança faz parte de um projeto maior que busca proporcionar a melhor experiência do cliente, priorizando o esclarecimento das informações e facilitando o modo de acompanhamento do seu consumo e fatura, de forma geral. O objetivo é prover maior simplicidade nas tratativas com a Energisa e na prestação de serviço, garantindo assim um atendimento mais simples e mais fácil.

Clientes dos Grupo A (atendidos em média e alta tensão) ou aqueles que recebem a fatura de energia por e-mail, devem perceber que a conta de luz também está com novo visual no formato A4.

Qualquer dúvida, o cliente pode entrar em contato com a Energisa por meio dos canais de atendimento, como Facebook, Twitter, aplicativo para smartphone Energisa On, no 0800 722 7272 ou pela Gisa, através do whatsapp (67) 99980-0698.

(Texto: João Fernandes com assessoria)