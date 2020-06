Dólar salta 3,3% e fecha com maior alta em três meses

O Ibovespa caiu 1,66%, a 94.377,36 pontos

O dólar saltou mais de 3% ante o real na sessão desta quarta-feira (23), ficando acima de R$ 5,30, tendo a maior valorização percentual diária desde o dia 18 de março. Em contrapartida, o principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, fechou em queda de 1,66%, fechando abaixo de 95 mil pontos.

Após a forte valorização acumulada pelas ações brasileiras desde a mínima do ano em 23 de março, agentes financeiros começam a avaliar os níveis de preços, em um ambiente com sinais de retomada de economias no exterior, mas chance de uma nova onda de infecções pelo novo coronavírus, com risco de retardar a recuperação.

O Ibovespa caiu 1,66%, a 94.377,36 pontos. O volume financeiro totalizou R$ 25,77 bilhões.

Da mínima do ano até a véspera, considerando dados de fechamento, o Ibovespa contabilizou um ganho de cerca de 50%. Ainda assim, permanece distante da máxima histórica de fechamento de 119.527,63 pontos apurada no dia 23 de janeiro.

A moeda norte-americana à vista subiu 3,33%, a R$ 5,3246 na venda. É a maior valorização percentual diária desde 18 de março de 2020 (+3,94%). Na B3, o dólar futuro tinha alta de 3,34%, a R$ 5,3260, às 17h13min.

O real liderou com folga as perdas entre as principais moedas nesta sessão, mas o dólar subia forte também contra peso mexicano, dólar neozelandês, coroa norueguesa e rublo russo —todas divisas de maior risco e correlacionadas a commodities, assim como a brasileira.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)