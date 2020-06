Com verba já feita ,cancelar o Estadual é opção improvável

Nesta quarta-feira (24), mais uma reunião aconteceria entre o presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Francisco Cezário, e os donos dos oito times que seguem no Sul-Mato-Grossense, na sede da entidade, em Campo Grande. O torneio foi paralisado há três meses por conta do risco de contágio do novo coronavírus.

Principal patrocinador da disputa que encontra-se nas quartas de final, o governo estadual, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) acompanha de perto as (in)definições dos cartolas.

Isto porque a suspensão ou cancelamento da competição trará dor de cabeça de como ficará os cerca de R$ 822 mil anunciados como ajuda aos clubes por parte do poder público de Mato Grosso do Sul. Na edição de terça-feira (23), do Diário Oficial do Estado, a verba foi publicada.

Confira a publicação

“Autorização De Despesas E Emissão De Notas De Empenho Pelo Ordenador De Despesas, Referente

Ao Mês De JANEIRO/2020.

Embasamento Legal: Art 16, Lei 8.666/93 E Lei 10.520/02 E Suas Alterações-Lei 1010/90 E Alterações

Fie – Fundo De Investimento Esportivo

Favorecido: PF.000.004-3 – AUXILIO FINANCEIRO

Objeto: Despesa com o Programa Bolsa Atleta.

Processo: 51/400320/2019 Nd: 33904800 Ne: 000001

Valor (R$):113.594,59 Data: 02/01/2020

Favorecido: 03.995.396/0001-42 – FEDERACAO DE FUTEBOL DE MATO GROSSO DO SUL

Objeto: Celebração do convênio nº 29504, para realização do “Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol

Profissional – Série A – Edição 2020”.

Processo: 51/400346/2019 Nd: 33504100 Ne: 000002

Valor (R$):822.699,00 Data: 06/01/2020”

Pelo menos até a reunião desta quarta-feira, a FFMS, sobretudo por meio do seu vice-presidente Marco Tavares, se mostrou confusa na administração da situação provocada pela COVID-19. Inicialmente, o vice declarou que em maio acreditava na volta dos treinos. Recentemente, “chutou” para setembro, conforme matéria publicada no jornal O Estado MS. Já Francisco Cezário defende que se respeite as decisões da Secretaria Estadual de Saúde.

Já os clubes dispensaram seus elencos. Longe da realidade profissional dos grandes centros, os times aguardam uma data definitiva da retomada para “juntar” jogadores que terão no máximo mais seis partidas – isso a respeitar o regulamento inicial – ou dois jogos, caso a equipe seja eliminada na próxima fase. Alguns dirigentes sugerem que o torneio seja retomada apenas no fim do segundo semestre, com a decisão do título em dezembro.

Datas para as partidas do Estadual não será problema. Com exceção de Águia Negra e Aquidauanense, inscritos na Série D do Brasileiro, os demais estarão sem competição programada. O calendário da FFMS possui apenas um torneio “para valer” em seu calendário, o Sul-Mato-Grossense da “Primeira Divisão”. (Do soporesportes.com.br)

