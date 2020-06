2º lote de restituição do IRPF injeta mais de R$90 mi em MS

O segundo lote de restituição do IRPF 2020 (Imposto de Renda da Pessoa Física) contempla 48.476 contribuintes em Mato Grosso do Sul, acumulando o valor de R$ 90.961.378,20. A consulta ao lote foi liberada na terça-feira (23) e o pagamento será realizado no dia 30 de junho, mesma data do prazo final para a entrega das declarações.

Neste ano, o cronograma de restituições foi antecipado para maio e a quantidade de lotes, reduzida de sete para cinco. O pagamento do primeiro lote foi realizado em 29 de maio e o último lote tem pagamento previsto para 30 de setembro.

Em todo o Brasil, o crédito bancário para 3.306.644 contribuintes terá valor de R$ 5,7 bilhões, maior valor para um lote de restituição em todos os tempos.

(Texto: João Fernandes com assessoria)