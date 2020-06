Pandemia ‘evitou’ jogos em Guanandizão ainda em obras

Etapa da Liga das Nações de Vôlei aconteceria no último fim de semana

Com inauguração inicialmente prevista para janeiro deste ano, depois adiada para os jogos da Seleção Brasileira de Vôlei, que aconteceria entre sexta-feira (19) e domingo (21) – adiados em virtude do novo coronavírus – o ginásio Guanandizão segue em obras. Segundo os responsáveis, a nova data de entrega é 26 de agosto, no aniversário de 121 anos de Campo Grande. O poliesportivo Avelino dos Reis está interditado para receber o público desde 2013.

A reportagem foi ao local na segunda-feira e constatou que as reformas internas estão praticamente finalizadas. Com a quadra pronta, placares e iluminação instalados, além dos gols já em quadra, os profissionais finalizam as instalações de emergência e colocação de extintores no espaço. Além dos acabamentos, ainda resta a montagem de um trecho de arquibancada. Na área externa, o estacionamento e proximidades das entradas do ginásio ainda esperam pela reforma e estão tomadas por entulho.

De acordo com o portal de obras e reformas da Funesp, o Guanandizão está 90 por cento concluído. Orçada em R$2,760,129,41, as reformas iniciadas em julho de 2019 utilizaram R$2,486,318,36 do montante inicialmente previsto. Desse modo, restam pouco mais de dois meses para a conclusão do projeto, caso este seja entregue em 26 de agosto, além de R$ 273,811,05 à serem utilizados pela empresa contratante.

Cenário pandêmico alerta para possível adiamento para entrega, afirma engenheiro da obra

O engenheiro responsável pela obra, João Kravetz salienta que as a inauguração das instalações pode ser adiada mais uma vez, em virtude do cenário pandêmico que vivemos. “Estamos trabalhando para que as coisas possam correr bem, e que possamos entregar tudo no mês de agosto. Não posso cravar nada neste momento, visto que possíveis atrasos não podem ser descartados”, falou à reportagem esta segunda.

O projeto atual de reestruturação do ginásio é uma parceria entre prefeitura e governo estadual. Rodrigo Terra, diretor-presidente da Funesp (Fundação Municipal de Esportes), afirmou na segunda-feira (22), que as obras seguem em fase de finalização. “Com a pandemia não temos muitas certezas, e nesse momento as obras seguem normalmente e em fase de finalização. A ideia é que possamos contar com algum evento para inaugurá-lo”, pontuou o dirigente. Marcelo Miranda, diretor-presidente da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), órgão ligado à obra, não retornou o contato até o fechamento desta edição.

