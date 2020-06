Índice de importação de carne suína pela China salta em 86%

O volume de importação de carne suína pela China saltou em 86%, segundo dados da Administração Geral de Alfândegas divulgados nesta terça-feira (23). Em maio, o país importou 370 mil toneladas da mercadoria.

Nos primeiros cinco meses deste ano, o total de importações alcançou 1,72 milhão de toneladas, disparando 46% sobre o mesmo período do ano anterior.

Além dessa, houve alta também nas importações que incluem miúdos, ao todo foram 510 mil toneladas vendidas ao país, elevando para 62% os números.

Apesar do aumento nos registros, as compras em maio ficaram abaixo do recorde registrado em abril, de 400 mil toneladas.

Coronavírus

A China comunicou nesta terça-feira (23) que um exportador brasileiro de carne bovina e uma fábrica de suínos na Grã-Bretanha suspenderam voluntariamente as exportações por causa de infecções por coronavírus.

A Administração Geral das Alfândegas informou que a Agra Agroindustrial De Alimentos SA do Brasil suspendeu voluntariamente as exportações de carne bovina para a China após um dos empregados testarem positivo para a covid-19.

Confira:

Em 24 horas, MS registra 393 casos e total sobe para 5.784

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Fiems e Notícias Agrícolas)