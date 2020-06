Empresária quer ser vereadora na luta contra o preconceito

A microempresária da estética, Priscila Vicentim, 30 anos, foi estimulada pelas clientes a ser pré-candidata a vereadora pelo Podemos. Manicure desde os 13 anos, cresceu ouvindo as clientes, inclusive sobre violência contra a mulher. Hoje trabalhando as sobrancelhas, alongamento de unhas, serviços estéticos e micropigmentação das pessoas, se tornou referência para ajudar a resolver problemas.

“Tornei-me o balcão de referências. Minhas clientes me procuram para indicar de advogada a psicóloga e quando começaram a pedir para me candidatar vi que era uma oportunidade de ampliar esta ponte. Foi o mesmo com o partido. Expliquei os ideais do Podemos, me identifiquei, elas também e juntas escolhemos o Podemos”, explicou.

Priscila Vicentim conta que o enteado de 16 anos e o filho mais velho de 13 anos já divulgam o nome da mãe como pré-candidata e profetizam que será vereadora. “Sou a única mulher no meio de sete homens e me sinto protegida. Falo isso para as mais de 30 mulheres que atendo diariamente. Por isso minhas bandeiras começam por elas. Quero que tenha acesso ao mercado de trabalho e aí entra minha segunda bandeira que é experiência profissional para o jovem. Eu nunca consegui trabalho registrado por não ter experiência e resolvi trabalhar por conta própria”, pontuou.

Mais notícias de política e Eleições 2020 na edição digital do jornal O Estado MS.

(Texto: Rafael Belo/Publicado por João Fernandes)