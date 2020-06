Dourados é o primeiro município a atender com agendamento online

A cidade de Dourados será a primeira do interior, a realizar atendimentos por meio de agendamento online. A grande Dourados possui agora, a segunda maior agência de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), e começa a disponibilizar os serviços a partir do partir do dia 6 de julho.

Para a agência localizada na Avenida Marcelino, 334, sala 3, Jardim Clímax, o atendimento será geral, servindo para os serviços relacionados a veículos e CNH (Carteira Nacional de Trânsito). Já para a agência localizada na rua Coronel Ponciano, nº 600, os serviços serão específicos para serviços relacionados a veículos, habilitação, vistoria, penalidade, multa e veículo apreendido.

O sistema para agendamentos estará aberto a partir da próxima segunda-feira (29), através do site do Detran-MS.

(Texto: Karine Alencar)