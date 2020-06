Dólar cai mais de 2% e encerra sessão abaixo de R$ 5,20

O dólar teve queda de mais de 2% ante o real nesta terça-feira (23), fechando na mínima em mais de uma semana. O principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, fechou em alta de 0,67%, acima de 95 mil pontos.

O Ibovespa fechou em alta de 0,67%, a 95.975,16 pontos, tendo alcançado 97.485,59 pontos na máxima da sessão. O volume financeiro alcançou R$ 26,35 bilhões.

Nos EUA, as vendas de novas moradias mostraram crescimento acima do esperado em maio, de 16,6%, enquanto a atividade empresarial teve contração abaixo do previsto, com o Índice de Gerentes de Compras (PMI) preliminar Composto melhorando para 46,8.

Em Wall Street, o S&P 500 subiu 0,43% e o Nasdaq Composite subiu 0,74%, para nova máxima histórica.

A moeda norte-americana à vista cedeu 2,26%, a R$ 5,1531 na venda. É a maior queda percentual diária desde 8 de junho (-2,66%) e o menor patamar desde 15 de junho (R$ 5,1421).

A cotação oscilou nesta terça entre baixas de 2,60%, a R$ 5,1350, e de 0,84%, para R$ 5,2279. Na B3, o dólar futuro recuava 1,92%, a R$ 5,1535, às 17h02min.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)