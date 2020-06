Demanda por voos nacionais cai 91% em maio

A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), analisou as operações das empresas associadas Gol Linhas Aéreas, Latam e a amazonense Map, que comprou a VoePass, e contabilizou que a quantidade de voos nacionais baixou 90,97% em maio, em relação ao mesmo mês do ano passado. Esse é o 2º pior resultado mensal desde 2000, quando começaram os registros da série histórica.

No total, as companhias aéreas embarcaram 22,8 milhões de pessoas nos 5 primeiros meses de 2020, o que significa uma queda de 40,76% na comparação com o mesmo período de 2019.

A maior queda da demanda por voos já registrada foi 1 mês antes, em abril, pico do impacto da pandemia do coronavírus no setor aéreo.

A taxa de ocupação das aeronaves caiu para 70,80%, uma queda de 10,92 pontos percentuais em relação ao mês de abril. Foram transportados ao todo 538,9 mil passageiros em maio.

O aproveitamento dos aviões ficou em 80,09%, recuo de 2,19 pontos percentuais.

(Texto: Inez Nazira com informações do Poder 360)