Arraiá do Elite Em Casa acontece no próximo śabado

Em clima de São João, o Elite Rede de Ensino, que conta com a unidade Elite MACE em Campo Grande, realizará o Arraiá do Elite Em Casa. Será no próximo dia 27, sábado, a partir das 16h (pelo horário de Brasília), no canal do Elite no Youtube.

Como uma das festividades mais aguardadas do ano não pode passar despercebida, o encontro virtual aberto ao público contará com apresentação os personagens Chico e Chulé, quadrilha, banda com música ao vivo, receitas de comidas típicas e muita animação.

Para participar, é só conectar no canal do Elite no Youtube, dia 27, sábado, a partir das 16h (pelo horário de Brasília).

(Texto: João Fernandes com assessoria)