Dólar fecha em queda, mas se mantém próximo de R$ 5,30

O dólar iniciou a semana em baixa, se mantendo perto de R$ 5,30 e seguindo o movimento da moeda no exterior em meio a otimismo com a retomada das economias. Esta segunda-feira (22) também foi de queda para o principal índice da Bolsa Brasileira, o Ibovespa, que encerrou a sessão a 1,28%.

Após quatro pregões seguidos de alta, com bancos entre as maiores pressões de baixa, com exceção de BTG Pactual, que avançou 5,5% após anunciar oferta de ações, o Ibovespa caiu 1,28%, a 95.335,96 pontos. O volume financeiro da sessão somou R$ 23 bilhões.

Na semana passada, havia acumulado alta de 4%, ampliado os ganhos no mês para 10,5% e no trimestre para mais 30%.

Nem o viés positivo em Wall St inibiu a correção na bolsa local, com o S&P 500 fechando em alta de 0,65%, apoiado particularmente no setor de tecnologia, apesar do aumento de casos de Covid-19 nos EUA e em outras grandes economias.

A moeda norte-americana à vista caiu 0,86%, a R$ 5,2722 na venda. As oscilações ao longo do dia continuaram expressivas. Na máxima, a cotação caiu apenas 0,39%, a 5,2977 reais, e na mínima cedeu 2,25%, para R$ 5,1985.

Na B3, o dólar futuro tinha queda de 0,84%, a R$ 5,2740, às 17h02min.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)

