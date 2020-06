SES amplia testes rápidos de covid no drive-thru da Capital

A grande procura por testes no Drive-Thru de Campo Grande levou a SES (Secretaria de Estado de Saúde) a ampliar o número de exames. Conforme a pasta, o Drive-Thru do CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul) passará a realizar mais 50 testes rápidos por dia.

O local fornece os dois tipos de exames, tanto rápido quanto RT PCR. A informação foi confirmada em transmissão on-line após o jornal O Estado questionar a SES em relação a relatos de pessoas que tiveram o agendamento de testes negado.

Um leitor que preferiu não se identificar relatou à reportagem que, ao tentar agendar um teste para COVID-19 em Campo Grande, foi informado de que os agendamentos e testes estariam suspensos pelos próximos dias. Questionada sobre isso, a assessoria da SES informou que, em razão da imensa procura por testagens, as agendas disponíveis estavam lotadas, e, por esta razão a secretaria estabeleceu uma logística de ampliação dos serviços. Inicialmente, o local operava com cerca de 100 testes diários.

Cerca de 5.568 testes RT PCR e testes rápidos já foram realizados no município por meio do drive-thru. Destes, 329 foram confirmados positivos para coronavírus. O sistema drive-thru em Campo Grande começou no dia 13 de abril, como forma de ampliar a testagem nos habitantes da cidade. Para passar pelo exame, a pessoa deve fazer um agendamento via telefone, pelo número (67) 3311- 6262.

(Texto: Mariana Moreira)