Pesquisa mostra que 8 vereadores de Maracaju seriam reeleitos, caso a eleição fosse hoje

O Instituto Ranking de Pesquisa esteve em Maracaju entre os dias 12 e 14 de junho onde realizou pesquisa sobre intenções de voto para a eleição municipal. E, conforme os dados, 8 dos 13 vereadores seriam reeleitos se as eleições fossem hoje.

De acordo com a pesquisa, os vereadores reeleitos seriam: Nego do Povo com 4,50% das intenções de voto, Joãozinho

Rocha com 2,75%, Robert Ziemann com 2,50%, Hélio Construmar com 2%, Nene da Vista Alegre com 1,75%, Vergílio da Banca com 1,50%, Laudo Sorrilha com 1,25% e Toton Pradence com 0,75%.

Os atuais vereadores Marinice Penajo, Jeferson Lopes, Catito, Professor Dada e Eliane Simões perderiam as cadeiras para Luciano do Detran com 2,25%, Beto Schwinn com 1%, Daniel Esquivel com 1%, Oséias Enfermeiro com 1% e Antônio Tonho também com 0,75%.

A pesquisa

A amostragem com registro MS-02897/2020 foi realizada com 400 pessoas entre os dias 12 e 14 de junho de 2020, com análises criteriosas que identificam a opinião dos moradores de Maracaju, em Mato Grosso do Sul.

Para 400 entrevistas, a margem de erro é de 4,8% para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%.

(Confira mais na página A3 da versão digital do jornal impresso O Estado)