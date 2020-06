MS tem 45 mortes por coronavírus e 5.237 confirmados

O número de casos confirmados de coronavírus (covid-19) em Mato Grosso do Sul atingiu a marca de 5.237 e o de mortes chegou a 45. De acordo com informações divulgadas neste domingo (21) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES/MS), nas últimas 24 horas, mais 247 pessoas contraíram a doença.

Do total de confirmados, 2.424 estão em isolamento domiciliar, 2.621 já estão recuperados. Outras 147 pessoas estão internadas, sendo 94 em hospitais públicos e 58 em hospitais privados. Quatro pacientes internados são procedentes de fora do Estado e um paciente internado é de outro país.

Dourados concentra o maior número de casos em MS, com 1.807 casos. Em seguida está Campo Grande, com 1.142. No último sábado (21), mais duas pessoas morreram devido ao coronavírus, totalizando 45 óbitos no Estado.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 30.767 notificações de casos suspeitos do vírus, sendo 22.725 descartados após os exames darem negativo, 1.386 exames aguardam resultado do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) e 1.419 casos foram notificados e não foram encerrados pelos municípios.

Conforme a SES, os casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Lacen, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e coronavírus. Após recebimento das amostras, os resultados ficam prontos de 24 a 72 horas.

(Texto: Izabela Cavalcanti)

