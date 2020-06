Em 8 dias, Estado registrou 1.989 casos novos e 16 mortes

De acordo com os dados apresentados pelo boletim epidemiológico da SES (Secretaria de Estado de Saúde), em oito dias, foram registrados 1.989 novos casos de COVID-19 em Mato Grosso do Sul. O balanço contabilizou o intervalo entre os dias 13 e 20 deste mês.

No mesmo período, foram registradas 16 mortes pela doença em todo MS. A 43ª vítima é uma mulher, de 95 anos, residente em Dourados, com histórico de hipertensão e diabetes. Após a divulgação do boletim, foi constatado mais um óbito por COVID-19.

A 44ª vítima é uma mulher, de 73 anos, com quadro de hipertensão, diabetes e cardiopatia, residente no município de Itaporã, distante 227 km de Campo Grande. É a terceira morte provocada por coronavírus no município. Atualmente, Dourados continua como o epicentro da doença, que soma 1.721 casos, se tornando o município líder em número de contágios e emnúmero de mortes, com dez vítimas. O número total de infectados no município abre uma diferença de 654 casos a mais do que o segundo colocado em maior número de infectados, que é Campo Grande, com 1.067 casos.

O número de municípios com registros da COVID-19 representa 80% de todo o Estado, de 79 cidades, 63 possuem casos confirmados da doença. Dos 4.990 casos já confirmados, 2.359 estão em isolamento domiciliar, 2.450 estão sem sintomas e já estão recuperados, e 143 estão internados, sendo 103 em hospitais públicos e 56 em hospitais privados. Quatro pacientes internados são procedentes de fora do Estado e um paciente internado é de outro país.

