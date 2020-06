Carioca pressiona à retomada em MS, acreditam diretores locais

Dirigente da Serc brinca que clubes são ‘cagões’ e projeta volta em setembro

“Embora em não seja favorável à retomada, o retorno do Campeonato Carioca – com o jogo do Flamengo (foto) na quinta- feira -pressiona violentamente a retomada em outros estados. “Podemos notar que as federações estaduais tem seus planejamentos e nesse sentido estamos pressionando a federação sul-mato-grossense para viabilizar o retorno no Estado”. A declaração foi dada pelo presidente do Chapadão, João Félix à reportagem.

O dirigente salientou que a pressão dos clubes se dá em razão de possíveis medidas e orientações que viabilizem o retorno e já realizadas por outras federações. “Precisamos de um norte, uma espécie de ‘bússola’ para sabermos o que fazer, e isso inexiste atualmente”, acrescenta Félix.

De acordo com o presidente da Serc, cerca de 98 por cento dos clubes brasileiros não são capazes de retornar às atividades dentro dos parâmetros exigidos pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

“Eu não penso futebol em Mato Grosso do Sul antes de setembro. Primeiro por que não me sinto à vontade, segundo por que os clubes são ‘cagões’ (risos). Devemos retomar as atividades pelo menos um mês antes dos jogos”, fala o cartola de Chapadão do Sul.

