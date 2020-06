Brownie se torna receita para o ‘casamento dos sonhos’

Designer e arquiteta, Wendryk e Katia vendem o doce para arcarem com os custos da cerimônia

O brownie faz parte da história de amor do designer gráfico Wendryk Silva, 28 anos, e da arquiteta Katia Teslenco, 23. Os dois estão juntos está há 1 ano e 5 meses e se conheceram através de amigos em comum. Para subir ao altar com tudo que têm direito em março do ano que vem, apostaram nas vendas dos doces para conquistarem o sonho de oficializar a união.

“O nosso relacionamento pode ser descrito pelas palavras amor, amizade, cumplicidade, paciência e crescimento! Encontramos um no outro alguém para partilhar a vida, alguém para ser o seu maior e melhor incentivador em tudo que fizer. O Wendryk é presente de Deus na minha vida e amamos passar tempo de qualidade juntos, somos muito parecidos, e uma das coisas que mais gosto na gente é que temos sonhos e planos com o mesmo objetivo para o nosso futuro”, revela a arquiteta.

Casar sai caro. Tem a casa, os móveis, a papelada, a festa, mas cada fôrma de brownie leva consigo colheradas de parceria e a esperança de realizar o sonho do ‘felizes para sempre’. “Queremos um casamento no campo, por isso escolhemos a Estância das Orquídeas para marcar a nossa união. E que em cada detalhe do nosso casamento seja representado quem Deus é em nossas vidas e conte um pouco da nossa história! Queremos um dia pra celebrar, curtir e dançar bastante com os nossos convidados. Um dia que vai ficar marcado na memória e em nossos corações para sempre. Sonhamos em ter nossa família e amigos próximos em um momento tão importante para nós”, declara Katia.

O sonho de encontrar um príncipe para dividir a vida e constituir sua família está há muito tempo guardando no coração. “Desde pequena sonho com o casamento e de formar a minha família! Vejo como um dia especial e único em nossas vidas. Vamos nos casar no dia 21/03/2021, na mesma data que os meus pais se casaram há 33 anos”, confidência a noiva.

Momentos brownie

O ‘Momentos Brownie’ foi criado pelo casal no dia 10 de abril deste ano. Toda quinta-feira é o dia que o casal se encontra para produzir os doces, as caixinhas e embalar o produto. Foram semanas de criação, muita conversa e testes para que tudo ficasse do jeitinho que eles idealizaram. Eles juntaram suas habilidades e começaram a pôr a mão na massa.

“Juntamos o meu jeito com a confeitaria e o dom do Wendryk em criação para fazermos algo especial e único. Dessa maneira achamos uma forma de juntar uma graninha extra para o casamento e não é por nada não, mas ficou ainda melhor do que tínhamos planejado”, explica.

Tem brownie de doce de leite, nutella e o tradicional com e sem nozes. As vendas são feitas através da página do Instagram e via WhatsApp “Para comprar com a gente é supersimples. A pessoa nos procura pela nossa página, entra em contato através do link do WhatsApp e mandamos o catálogo por lá e pronto. É só pedir e esperar o seu brownie delicioso ficar pronto e o melhor é que toda sexta-feira tem entrega para toda cidade. Atendemos eventos de aniversário, empresas, reuniões de família, amigos, enfim, qualquer coisa, porque brownie combina com tudo”, afirma a arquiteta.

Serviço: Uma caixa com 4 unidades sai a R$ 30, com 8 sai a R$ 50,00, e pode ter um acréscimo na caixa dependendo do recheio do brownie. As delicias podem ser encomendadas no número (67) 98147-0152, ou pela página do Instagram @browniemomentos.

(Texto: Bruna Marques)