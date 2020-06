Live do ‘Comper-Águas’ dá início à campanha de arrecadação

Foco é o recebimento de óleo usado de cozinha

Live comandada nesta sexta-feira (19), às 17h30, pelo engenheiro ambiental Fernando Garayo, gerente de qualidade da Águas Guariroba, e por Fernanda Bardauil, gerente de relacionamento do Comper, dará início à campanha “De Olho no Óleo” para arrecadação de óleo usado de cozinha nas 11 lojas localizadas na Capital. A meta, de acordo com Gustavo Corrêa, gerente comercial da Katu Oil, empresa que fará a coleta e o destino correto do óleo, é que sejam arrecadados, no mínimo, de 500 a 600 litros por mês.

A live será transmitida no instagram da Águas Guariroba (@aguasguariroba) e também no do Comper (@supermercadoscomper). Fernando Garayo falará a respeito do impacto causado pelo descarte incorreto de óleo usado na rede de esgoto e o quanto isso prejudica o meio ambiente, já Fernanda Bardauil vai explicar como o cliente pode fazer o descarte nos pontos de coleta nas lojas e a respeito das campanhas internas realizadas no âmbito dessas unidades para que os funcionários também se envolvam na doação, ajudando no descarte correto e na preservação ambiental.

Para isso, nas seções em que estão refrigerantes e outros líquidos de garrafa pet foram afixadas placas incentivando os clientes a despejarem o óleo nessas garrafas para depois o descartarem nos pontos de coleta instalados pela Águas nos estacionamentos das 11 lojas Comper. O formato dos pontos é de uma grande garrafa, que pesa oito quilos, sendo que elas têm capacidade para 200 litros.

De acordo com Fernando Garayo, um litro de óleo jogado num rio pode poluir um milhão de litros de água. “Todo mundo sabe que o óleo cozinha é reciclável, mas ainda restam dúvidas sobre como descartá-lo, já que não é recomendado jogá-lo em pias, ralos ou solo pelo fato de entupir encanamentos, tanto residenciais quanto da rede pública. O óleo em excesso nos corpos d’água cria uma fina camada superficial que impede que a luz do sol atinja o meio aquático, alterando toda a cadeia alimentar dos seres vivos aquáticos e até provocando a morte”.

Garayo ainda reitera que dados da Oil World, o Brasil produz 9 bilhões de litros de óleos vegetais por ano. Desse volume produzido, 1/3 vai para óleos comestíveis, ficando o consumo per capita em torno de 20 litros/ano, o que resulta em uma produção de 3 bilhões de litros de óleos por ano no país. “Mais de 200 milhões de litros de óleos usados por mês vão para os rios e lagos comprometendo o meio ambiente de hoje e do futuro”.

Como descartar? – Fernanda Bardauil destaca que o procedimento para o descarte correto de óleo usado de cozinha é muito simples. “Basta despejar esse líquido numa garrafa pet com a ajuda de um funil, fechá-la bem e depositar nos pontos de coleta instalados nas 11 lojas do Comper. Nossa Rede tem como uma das principais metas a sustentabilidade e por isso sempre participa de campanhas que valorizam o meio ambiente”.

Gustavo Corrêa, gerente comercial da Katu Oil, diz que o óleo usado, depois de filtrado, pode ser reaproveitado para produção de biodiesel, ração animal e até tinta. “A Katu Oil vai recolher a cada 15 dias os óleos descartados nos pontos de coleta e a partir daí encaminhará esses materiais para a Agroindustrial São Francisco, indústria que fabrica rações animais. É comum nos ligarem para saber onde descartar corretamente o óleo e por meio dessa parceria entre as três empresas a gente espera despertar a consciência das pessoas para o descarte certo”.

Inicialmente um ponto de coleta já foi disponibilizado no estacionamento do Comper Jardim dos Estados, porém nos próximos dias as outras dez lojas da Rede também estarão recebendo os pontos restantes.