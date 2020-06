Irmãos Neto processam Antônia Fontenelle e pedem R$ 200 mi

Os youtubers Felipe e Luccas Neto entraram com uma ação judicial contra a apresentadora e atriz Antônia Fontenelle. Eles pedem uma indenização de R$ 200 mil (R$ 100 mil para cada) por conta da artista ter associado os irmãos ao crime de pedofilia.

O processo foi movido pelos dois por causa de uma publicação feita por Antônia em suas redes sociais, onde compilou vídeos de vários youtubers e humoristas e os acusa de pedofilia. “Podemos chamar esse vídeo de incitação à pedofilia a olhos nus?”, questionou, citando os irmãos em seguida. “Felipe e Luccas Neto, dois irmãos milionários, um deles faz dinheiro com crianças e o outro com adolescentes cujos os pais ignoram o que seus filhos consomem na internet”, disse.

O trecho de Luccas na publicação de Antônia mostra o youtuber brincando com uma garrafa. “Por que tem uma garrafa aqui dentro? Eu posso fazer besteirinhas com ela?”, disse no vídeo, antes de chupar a parte superior da garrafa. “Meu Deus! É por isso que eu gostei tanto”, finalizou.

Já na parte em que Felipe Neto aparece, o youtuber diz: “Sou o garanhão dos sonhos. E depois de fazer essa cara, ninguém nunca mais vai sonhar que está transando comigo. Eu adorei que a menina era tão hater que ela não percebe que me ama. E aí fica ‘culpada’ porque teve um sonho erótico comigo”, começou.

Vou mandar desenvolver um plug anal com o meu rosto. Sabe o que é um plug anal? É aquele negócio que você enfia na bunda mas fica um rabinho de raposa pra fora. Vou mandar um que fique com o meu rosto para fora”, complementou o youtuber.

(Texto:Ana Beatriz Rodrigues com informações do Portal UOL)