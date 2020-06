Governo paulista libera clubes para exames

Nesta sexta-feira (19), o coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, Carlos Carvalho, anunciou que os clubes da primeira divisão (Série A1) do Campeonato Paulista estão autorizados a realizar os exames de covid-19 em atletas, comissão técnica e demais envolvidos nas atividades, a partir da próxima segunda-feira (22). Foi liberado também um trabalho individualizado de preparação física dos jogadores, visando a retomada dos treinamentos, permitida de 1º de julho em diante.

“Ocorreu uma discussão, por parte da Federação Paulista de Futebol (FPF), com os clubes, departamentos médicos e o Comitê de Saúde do Centro de Contingência. Eles apresentaram um aprimoramento do protocolo, que incluía uma solicitação para, entre 22 e 30 de julho, serem iniciados os testes de pesquisa PCR [que verifica se o vírus está presente no indivíduo] e de sorologia [identifica se quem já teve contato com o vírus desenvolveu proteção anticorpos]”, explicou Carvalho, em entrevista coletiva. “Os testes são fundamentais para a fisiologia dos clubes preparar o condicionamento físico dos atletas”, completou.

Federação e agremiações também apresentaram projeto de avaliação individualizada dos jogadores, parados há cerca de três meses desde que a pandemia do novo coronavírus (covid-19) forçou a interrupção do Paulistão e dos treinamentos. “Eles solicitaram e, obviamente, pode ser feito, pois será de maneira isolada”, disse o coordenador.

O anúncio flexibiliza a determinação da última quarta-feira (17), que só permitia a retomada de qualquer atividade destes clubes em 1º de julho. A decisão não havia agradado a FPF e as equipes, que consideraram a data de retorno “distante”. Uma videoconferência entre a entidade e dirigentes dos 16 times da primeira divisão estava prevista para ontem (18), mas foi adiada. Em nota oficial , a explicou que a mudança de data foi necessária “para que haja tempo hábil de análise técnica do Protocolo de Segurança definido pelo Governo do Estado”.

Antes da decisão de hoje (19) do governo paulista, alguns clubes já haviam se antecipado, pelo menos, quanto à realização de exames. Na própria quarta-feira (17), o Guarani informou, em nota, que estava na segunda bateria de testes com o elenco, comissão técnica e funcionários e “todos confirmaram a negatividade da primeira”. Ontem (18), o Santos comunicou que faria testes a partir desta sexta (19), de forma escalonada, em uma estrutura no Centro de Treinamento Rei Pelé, “para ganhar tempo na retomada das atividades”. Já na Ponte Preta, o presidente Sebastião Arcanjo revelou, segundo o site oficial da Macaca, a intenção de começar os exames de covid-19 “provavelmente em 26 e 27 de junho para que, com os resultados prontos, aqueles que estiverem aptos possam retornar no dia 1º de julho”.

(Texto: Inez Nazira com informações da Agência Brasil)