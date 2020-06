Dólar fecha a R$ 5,31, maior alta semanal desde maio

O dólar fechou em firme queda ante o real nesta sexta-feira, com investidores aproveitando o declínio da moeda no exterior para realizar lucros depois de um rali da cotação ao longo desta semana.

O dólar à vista caiu 0,99%, a 5,3182 reais na venda. A moeda oscilou entre alta de 0,21%, a 5,3830 reais, e queda de 1,54%, para 5,2887 reais.

Na semana, a divisa subiu 5,41%, maior alta desde a semana finda em 8 de maio (+5,56%), em meio a um noticiário político local ainda tenso. Até a véspera, o ganho era ainda mais forte, de 6,46% em apenas quatro sessões. Em junho, o dólar cai 0,42%. Em 2020, salta 32,53%.

O dólar foi às máximas do dia perto das 11h, teve breve alívio na sequência para depois voltar a ganhar força por volta de 13h.

A bolsa paulista teve uma sessão volátil nesta sexta-feira, com o Ibovespa encerrando em alta e acumulando desempenho semanal positivo, em meio a um ambiente de ampla liquidez global, que continuou prevalecendo sobre tensões políticas e um cenário econômico ainda desafiador no país.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 0,46%, a 96.572,10 pontos. Na semana, acumulou alta de 4,07%. O volume financeiro nesta sexta-feira totalizou cerca de 38,4 bilhões de reais.

O Ibovespa chegou a alcançar 97.540,33 pontos na primeira etapa da sessão em meio a notícias de que a União Europeia começou o processo de aprovação de um pacote de estímulo sem precedentes no bloco de 750 bilhões de euros, além de notícias mais positivas sobre as relações comerciais EUA-China.

(Texto: Reuters)