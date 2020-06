SES anuncia 36º óbito por coronavírus em MS

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), anunciou mais um óbito na manhã desta terça-feira (16). Sendo assim, o total de vítimas fatais do coronavírus (Covid-19) em Mato Grosso do Sul, registradas somente no dia de hoje, é de 3 pessoas em todo o Estado.

Agora, Mato Grosso do Sul contabiliza 36 vítimas da doença. O novo óbito se trata de um homem de 59 anos, de nacionalidade boliviana, que morava em Corumbá. Ele foi diagnosticado em 05 de junho e internado em 06 de junho. Estava na UTI com ventilação mecânica. Ele faleceu nesta terça-feira, 16 de junho.

Atualmente Mato Grosso do Sul registra 8 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 2 em Paranaíba, 1 em Vicentina (também ocorrido no Estado de São Paulo), 5 em Dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins, 2 óbitos de Brasilândia, 2 em Itaporã, 1 em Iguatemi, 2 em Rio Brilhante, 1 em Sidrolândia, 1 em Ponta Porã, 2 em Corumbá, 1 em Douradina e 1 em Deodápolis.

(Texto: Karine Alencar)