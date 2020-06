Professora de Ponta Porã vence o Open Funcional de Judô

A Professora do Projeto Esportivo de Judô na Funcespp da Prefeitura de Ponta Porã, Rosileide Bernal Barrozo, sagrou-se campeã brasileira do Open Funcional de Judô, categoria veteranos.

Ela representou o estado de Mato Grosso do Sul nas competições virtuais, assim o estado tem duas campeãs do Open Judô Funcional Veteranos, sendo Rosileide Bernal Barrozo, de Ponta Porã e Daniela Rodrigues, de Campo Grande. As duas campeãs irão representar o Brasil na etapa Internacional.

(Texto: Ponta Porã Informa)