Federação do Rio planeja jogo do Flamengo na quinta-feira

O campeonato estadual do Rio de Janeiro está perto de ter a confirmação de seu retorno durante a pandemia da Covid-19. Após mais de oito horas de uma reunião iniciada na tarde desta segunda (15) e que avançou pela madrugada desta terça (16), a Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) sugeriu, com a concordância dos clubes envolvidos e da maioria dos presentes, que o torneio seja retomado na próxima quinta (18), com o duelo entre Flamengo e Bangu.

“Todos os presentes debateram, democraticamente, as sugestões das datas de reinício da Taça Rio, a ser iniciada após aval oficial do governo. Caso este não venha até o dia 17, assim que acontecer, a Taça Rio será retomada no dia seguinte”, disse a entidade, que ainda necessita de uma publicação do poder público para oficializar o retorno.

A Ferj ainda planejou a marcação de Portuguesa x Boavista para o dia 19 (sexta), Vasco x Macaé e Madureira x Resende no dia 21 (domingo) e Fluminense x Volta Redonda e Botafogo x Cabofriense no dia 22 (segunda).

Ainda sem uma conclusão, o arbitral foi suspenso e será retomado às 20h desta terça. Em pauta, além de local e horário do jogo do time rubro-negro, estará uma nova discussão das primeiras partidas de Fluminense e Botafogo.

Os clubes já demonstraram posição contrária ao retorno do futebol neste momento e mantiveram o posicionamento no decorrer do arbitral. Em meio às discussões em relação às datas, eles indicaram o início do mês de julho como um bom marco para o retorno, salientando também o tempo de preparação que será necessário para os elencos antes do primeiro compromisso oficial.

O campeonato está paralisado desde o dia 16 de março. Ainda restam duas rodadas da Taça Rio, segundo turno da competição, e as fases finais. O Flamengo foi o campeão da Taça Guanabara. Até aqui, o time de melhor campanha geral é o Fluminense, com 24 pontos.

(Texto: Folhapress)