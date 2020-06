Sem registrar mortes há um mês, Paraguai reabre comércio

Em meio a pandemia do coronavírus, o Paraguai é um dos únicos países que estão conseguindo controlar o contágio do coronavírus (Covid-19). Com 1.289 casos registrados e apenas 11 mortos, o país não registra nenhum óbito há mais de um mês.

Nesta segunda-feira (15), os paraguaios entram na fase 3 da “quarentena inteligente”, processo gradual de reabertura das atividades, definido pelo governo. Nessa nova etapa, os restaurantes estão autorizados a abrir, desde que com agendamento prévio, reserva de mesa e registro individualizado de cada cliente, com nome, sobrenome, endereço, número de documento de identidade e telefone.

Por meio de nota, o Ministério da Saúde afirmou que as informações coletadas “serão usadas exclusivamente pelo órgão para rastreamento de contatos no caso de um caso da covid-19 positivo ser identificado”.

(Texto: Karine Alencar com a Agência Brasil)