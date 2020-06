Receita recebe 19,1 mi de declarações do Imposto de Renda

A Receita Federal já recebeu até o momento 19.142.089 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2020. Esse número representa até agora quase 60% da expectativa de entrega (32 milhões de documentos). No site da Receita estão disponíveis orientações sobre a Declaração do IRPF 2020.

“É importante que o declarante junte a documentação e comece o preenchimento para o envio, a fim de se evitar atropelos de última hora, já que muitas dúvidas surgem nesse momento”, diz, em nota, o supervisor nacional do IR, Joaquim Adir.

Adir destaca ainda que, o quanto antes a declaração for regularmente enviada, mais rápido será o processamento e a restituição.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Agência Brasil)