Barreiras registram aumento de 20% em abordagens no feriado

A população ignorou o isolamento social neste feriado de Corpus Christi, no qual, a Comissão de Controle Sanitário de Mato Grosso do Sul (CCS/MS), registrou aumento de 20% comparado aos 54 mil registrada no Dia do Trabalhador. Durante os quatro dias, 64,4 mil pessoas (média de 16 mil por dia) foram abordadas pelas equipes.

De acordo com os dados fornecidos pela comissão, o fluxo de pessoas durante os feriados prolongados só vem aumentando, indicando que a população não tem cumprido as recomendações feitas pelas autoridades de saúde e de segurança pública.

Os registros mostram que no feriado de Tiradentes – 49,9 mil pessoas foram abordadas – desde então, os números foram crescendo para 52,8 mil na Semana Santa; 54 mil no Dia do Trabalhador e 64,4 mil no Corpus Christi. O crescimento foi de 29% no fluxo em comparação entre abril e junho deste ano.

Desde o início das operações, (30 de março – Aeroporto Internacional de Campo Grande, e 1º de abril – barreiras terrestres), as equipes já abordaram mais de um milhão de pessoas em mais 540 mil meios de transportes – de aviões à veículos de tração animal. E registram 136 casos suspeitos de Covid-19 e nenhum caso confirmado.

No Estado, a preocupação é com quem retorna ou está de passagem vindo do Estado de São Paulo, a fiscalização tem sido rigorosa nos municípios onde há barreiras instaladas. As cidades de Bataguassu, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Anaurilândia, Três Lagoas e Selvíria divisa com São Paulo registram 711.179 mil pessoas abordadas, somente neste domingo (14.6).

Veja também: Isolamento social: casos de Covid sobem 36% no feriado em MS

(Karine Alencar)