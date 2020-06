Campeã do UFC em 2 categorias, Amanda Nunes quer aposentar

A Lutadora de MMA Amanda Nunes, de 32 anos, pensa em se aposentar após 12 como lutadora profissional. Amanda disse que já alcançou o queria como lutadora e não vê mais desafios pela frente.

A “Leoa” baiana, deixou seu nome cravado no hall da fama do UFC, depois que defendeu dois cinturões do Ultimate simultaneamente, ganhando o peso-galo (61 kg) e peso-pena (66 kg).

A lutadora disse que, apesar de ainda não ter batido o martelo sobre a decisão definitiva de pendurar as luvas, pretende tirar mais um tempo ao lado da família, sem precisar ter que se concentrar em camps para a luta.

Amanda, inclusive, revelou o desejo de ficar mais tempo no Brasil – a noiva de Amanda, a também lutadora de MMA, Nina Ansaroff, 34, está grávida e a filha, Raegan, deve nascer em setembro.

“Estou ficando velha (risos). Já conquistei tudo o que eu queria. Na verdade, não tem o que fazer agora na categoria. O UFC vai colocar umas lutas aí, as meninas vão ter que lutar pra chegar no topo pra poder lutar comigo. Mas eu estou realmente pensando mesmo (em se aposentar do MMA) – não quero meter os pés pelas mãos. Vou conversar, falar com o Conan (Silveira) ainda e com o Dan (Lambert, dono da ATT), mas eu estou bem, sabe? Estou bem para lutar, para me aposentar. Vamos ver”, ponderou.

Amanda não sabe o que é derrota desde 2014, quando foi superada por Cat Zingano, Amanda Nunes está em uma sequência 11 vitórias, tendo entre suas adversárias ex-campeãs da organização e nomes como: Cris ‘Cyborg’, Holly Holm, Ronda Rousey, Miesha Tate e Valentina Shevchenko, esta em duas ocasiões.

(Texto: Inez Nazira com informações do IstoÉ)