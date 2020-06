Após agarrar mulher a força, homem é morto a pauladas

Em Deodápolis, José Luiz Neto de 57 anos, morreu após tentar abusar um jovem de 20 anos. O ocorrido se deu em uma residencia na avenida Genaro da Costa Matos.

Conforme informações policiais, a menina procurou a Delegacia de Polícia Civil de Deodápolis e informou sobre o ocorrido. Ela disse que o homem tentou ficar com ela e diante de recusa, ele tentou forçar a situação, o que fez com que ela iniciasse as agressões. A autora disse à polícia que primeiramente o agrediu a pauladas e depois com caco de vidro.

A perícia esteve no local do ocorrido para levantamentos e a polícia civil investiga o caso. A autora está sendo ouvida neste momento na Delegacia de Polícia Civil de Deodápolis sobre o caso.

(Texto: Inez Nazira com informações do Dourados News)